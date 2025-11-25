Javier Brocato: "Omoa va a renacer de la mano de un alcalde joven"

San Pedro Sula, Honduras

Nacer en una familia trabajadora, con el turismo en las venas y que le inculcaron el amor por su municipio, es para Francisco Javier Brocato, candidato a alcalde por el Partido Liberal, su carta de presentación en Omoa, Cortés. Es el aspirante más joven que busca una alcaldía, tiene 29 años, y confiesa que está listo para gobernar con humildad, transparencia y dar a su municipio un nuevo rostro. Javier Brocato presentó en el programa Hablemos de Política sus principales propuestas para el municipio. Subrayó la importancia de potenciar el turismo, mejorar los servicios básicos y la infraestructura, así como fortalecer la salud y la seguridad para todos los habitantes de la zona. El candidato es licenciado en administración turística, graduado en la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y actual presidente de la Cámara de Turismo de Omoa. El joven político expresó su compromiso con la comunidad, destacando su deseo de servir al pueblo, trabajar de la mano con la comunidad y la juventud. "Soy un joven comprometido, nacido y criado en el bonito municipio de Omoa con las ganas de poderle servir al pueblo", explicó.

Brocato enfatiza su objetivo de generar oportunidades para los jóvenes y potenciar el turismo local porque Omoa posee muchos atractivos turísticos que pueden desarrollarse. Brocato, de 29 años, se presenta como un nuevo rostro en la política de Omoa motivado por su deseo de servir al pueblo y le preocupa la apatía de la juventud para participar en procesos electorales y a la política en general.

A su juicio, la población está cansada de tantas promesas vacías que hacen los políticos y eso lo impulsó a buscar un cambio real, por eso las "mentiras" y "falsas promesas" de los políticos tradicionales. Confiesa que esa situación lo llevó a incursionar en política, buscando servir y brindar oportunidades a su comunidad y que su ejemplo a seguir y su mentor en esta trayectoria es el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

El turismo, su pasión

Su experiencia en el sector turístico lo preparó para este nuevo desafío y lo coloca con una ventaja de entender y como impulsar el rubro, sobre todo en el área de servicio. Brocato resalta la privilegiada ubicación geográfica de Omoa, fronteriza con Guatemala y cercana a importantes municipios como San Pedro Sula con un aeropuerto internacional y Puerto Cortés. "Tenemos una ubicación geográfica muy bendecida y esta posición fortalece el potencial turístico del municipio. El turismo es la prioridad para Omoa, ya que la economía local se mueve a través de este sector", manifiesta el candidato. Su meta en este rubro es atraer inversiones y generar más empleo y por ello propone potencializar los atractivos naturales de Omoa, como playas, ríos y montañas. "Yo soy licenciado en administración de empresas turística y podemos eh de esa manera poder potencializar, buscando generar oportunidades", dice.

Uno de los atractivos del municipio es la Fortaleza de San Fernando y el candidato lamenta la falta de autonomía municipal para poder promover el lugar. "Siempre hemos peleado con antropología e historia, por decirlo así, porque con la Cámara de Turismo, quisiéramos poder tener autoridad sobre la fortaleza y sacarle el mayor provecho histórico", aseguró. Además, el candidato reveló un ambicioso plan para construir un muelle turístico de primer nivel y con este proyecto busca devolverle ese nombre a Omoa como puerto y conectar el municipio con otros puertos, atrayendo así un nuevo tipo de turista.

Mejorar servicios e infraestructura

Brocato identificó la mejora de la infraestructura y los servicios básicos como un pilar fundamental de su plan. Mencionó la necesidad de mejorar las calles y accesos, así como gestionar un verdadero servicio de recolección y manejo de basura en el municipio. El candidato describió la crítica situación de los servicios en Omoa. "No hay un botadero, basura, alcantarillado, el servicio de energía es pésimo, está obsoleto, no contamos con agua potable", enumeró. Consideró que estos servicios básicos ya deberían existir y son vitales para poder fortalecer el turismo y atraer más inversión, sobre todo en estos momentos que hay empresarios de otras ciudades interesados en hacer desarrollos importantes.

Brocato aseguró que su administración no aumentará las tasas municipales. "No aumentaremos las tasas municipales, trabajaremos gestionando por el municipio", prometió. Reveló que en su plan ya tiene contempladas alianzas para abordar la problemática de la basura que viene desde Guatemala y es un verdadero problema para los pobladores de Omoa, pues afecta las playas, uno de los atractivos del municipio.

Educación, salud, seguridad e inversión

En el ámbito de la seguridad, Brocato propuso fortalecer la policía municipal y crear una policía turística, argumentando su importancia para un municipio con vocación turística. Para la educación, su plan es: "la educación es primero" y busca mejorar la infraestructura escolar, incluyendo aulas tecnológicas con computadoras e internet, y la formación en inglés, crucial para un municipio turístico. Brocato también propone becas universitarias y la donación de su sueldo como alcalde para apoyar a jóvenes de escasos recursos. "Mi sueldo, yo lo voy a donar a todos estos jóvenes para que sigan preparándose, además le apuesto a las alianzas con instituciones como INFOP y los institutos técnicos municipales de San Pedro Sula, pues también cree en la educación técnica para salir adelante".