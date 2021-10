“Creo que yo fui ingenua”, dice Doris Gutiérrez sobre audio filtrado

“Creo que yo fui ingenua”, reconoció ayer la candidata a designada presidencial Doris Gutiérrez al referirse a un audio filtrado por el Partido Nacional en el cual dice que Salvador Nasralla se unió a Xiomara Castro porque él solo no ganaba.

“Yo fui ingenua y él también fue ingenuo porque no lo hubiera compartido, pero no puedo estar llorando sobre la leche derramada, era un análisis personal y una respuesta a lo que ellos estaban preguntando”, afirmó la congresista.

En el audio que Gutiérrez envió a uno de sus allegados que preguntaba por qué Nasralla no consultó al partido antes de sumarse a la candidatura de Xiomara Castro, la dirigente pinuista expresa: “Edwin, mire, nosotros solos no íbamos a ganar, la Unoh (Unión Nacional Opositora de Honduras) no estaba fuerte”.

La candidata dijo que el paso que dio Nasralla fue el mejor porque ahora Xiomara está más fortalecida y “será la primera presidenta en 200 años”.

“Tengo que agradecerle al PN, que hasta editó ese audio, y menos mal que no me pusieron una foto fea”, manifestó.