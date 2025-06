Expertos y pueblos indígenas alertan por posibles acuerdos pesqueros con Venezuela

Tegucigalpa, Honduras​​​​​

Esta situación ha encendido las alarmas entre representantes de organizaciones pesqueras y pueblos indígenas de Gracias a Dios, quienes afirman que Honduras ya forma parte de los acuerdos firmados durante el evento. No obstante, las autoridades de la SAG aseguraron que su delegación participó únicamente como observadora y que “Honduras no es parte de los beneficios” de AgroAlba.

Mirna Wood, vicepresidenta de la organización misquita Masta, sostuvo que “si escucha el acta, todos los integrantes del Alba firmaron los acuerdos para hacer un bloque conjunto para explotación —de los bancos pesqueros—, lo que pasa es que ahorita los de la SAG están asustados por la reacción que hemos tenido”.

Pérez declaró que, hasta el momento, la información es confusa. Sin embargo, advirtió que si Honduras no ha firmado el acuerdo, no debería hacerlo. “Es incorrecto, debido a que no hay información clara de qué es lo que está ocurriendo”.

Además, cuestionó: “¿Por qué se debería firmar un convenio marítimo con Venezuela, si Honduras no tiene fronteras con este país? Con quien debe trabajar Honduras es con Colombia, Jamaica y Nicaragua, que es con quien comparte límites en el Caribe”, aseguró.

El experto advirtió que, de confirmarse que Honduras está cediendo derechos sobre su riqueza pesquera o agrícola a Venezuela, “sería una situación de violación de los derechos, a razón de por qué se tendrían que otorgar a los países del Alba o a Venezuela técnicamente parte de las riquezas”.

Consideró que la participación de funcionarios hondureños en este tipo de eventos demuestra el interés del Gobierno en integrarse a estos programas. Recordó que ya existen antecedentes de adhesión a organismos internacionales sin autorización legislativa, como fue el caso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Advirtió que, si Honduras ingresa al programa AgroAlba de forma inconsulta e ilegal, eso también implicaría consecuencias. “Cualquier tratado debe ser aprobado por el Congreso Nacional y, con justa razón, si implica poner en riesgo la soberanía del país”.