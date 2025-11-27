Raúl Ugarte: "La señora Xiomara me encanta, pero lastimosamente no gobernó ella"

San Pedro Sula, Honduras

Raúl Alfredo Ugarte Florentino, alcalde de Pimienta, Cortés, compartió su trayectoria de 24 años al frente de la municipalidad, su experiencia como médico en la Cruz Roja marcó su gestión desde sus inicios. El doctor Ugarte es uno de los alcaldes con más tiempo en el cargo en el departamento de Cortés, destacándose por su dedicación al servicio público. Su perspectiva sobre el desarrollo municipal y la gobernanza ha sido clave para Pimienta. En la entrevista con el programa Hablemos de Política, Ugarte detalló los cambios experimentados en Pimienta en sus dos décadas de gobierno. El alcalde también abordó los desafíos enfrentados, sus logros significativos y su visión para el futuro del municipio. Expresó sus opiniones sobre la política nacional y el rol de los gobiernos locales.

Trayectoria de Ugarte

Raúl Ugarte, nació en San Pedro Sula, se crió en Choloma y es el alcalde de Pimienta. Confiesa que le costó mucho conseguir plaza en salud. "Yo era un médico ad honorem en el programa de SIDA, siguiendo las prostitutas positivas en los burdeles", dijo. "Hice un trabajo muy bonito, de todos los contactos y de la forma, cómo se iba contaminando la población y cómo teníamos que implementar un proceso educativo y ahí me descubrió el gordito Castellanos y me contrató como médico" recordó. Fue así que empecé a trabajar en Santa Cruz de Yojoa, hice mi carrera y siempre me he caracterizado por un don social. Recuerda que desde niño tuvo el deseo de ser "médico de los pobres", una vocación que lo llevó a incursionar en política. Su servicio social en Choloma y trabajo en la Cruz Roja de Pimienta lo conectaron con la comunidad. Su rol como presidente de la Cruz Roja durante el huracán Mitch fue crucial, convirtiendo el municipio en centro de acopio. Este trabajo le dio visibilidad y lo impulsó a postularse por primera vez en política, ganando la alcaldía.

Liderazgo y crecimiento municipal

Pimienta tenía unos 18,000 habitantes cuando Ugarte asumió la alcaldía y hoy tiene 38,000 habitantes.

Destacó que, a pesar de ser un "dormitorio" para trabajadores de maquilas, logran recaudar 25 millones de fondos propios y comenzó con un presupuesto de un millón de lempiras hace 24 años. El alcalde, con 24 años en el cargo, es uno de los más longevos de Cortés y del país. "Ugarte también habló de su rol en la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), donde representó al Partido Nacional. Valoró la madurez política entre alcaldes de diferentes partidos, destacando el liderazgo del actual presidente de la organización", indicó. Ugarte tuvo la confianza de compartir una difícil experiencia personal: la pérdida de sus riñones debido a la diabetes. “Hace diez años, enfrentó una insuficiencia renal grave y el alto costo de un trasplante en Estados Unidos", indicó A pesar de su deterioro físico, mantuvo una actitud positiva y su fe, explica que amigos, médicos y fundaciones estadounidenses lo apoyaron, recaudando 250,000 dólares porque le dijeron Raúl, no puedes morir. "Yo ya tenía el dinero, pero mi amiga, Julie Riler, cirujana de trasplantes, le abrió las puertas en un hospital de Nuevo México y le dijo hoy te encuentro el cupo, trae el donante", le comunicó. Su yerno fue el donante, pero, recuerda con nostalgia que todos sus empleados municipales le ofrecía los riñones cuando los necesitó. Destacó la generosidad de los norteamericanos, quienes continúan enviándole los costosos medicamentos inmunosupresores. Esta experiencia fortaleció su "don social" y su compromiso de servicio. “Yo me deterioraba, me deterioraba, pero mi espíritu y mi ánimo y mi fe me tienen acá y llegué a empezar 100 libras”.

Desarrollo de Pimienta y transparencia

Explica que, al inicio de su gestión, Pimienta contaba con un presupuesto de un millón de lempiras, que ni siquiera se recaudaba, pero, implementó un catastro tecnificado, modernizado con apoyo de Usaid, para mejorar la recaudación fiscal. Reveló que él sigue ganando el salario de médico porque la ley dice que si uno tiene empleo en salud puede escoger entre el de alcalde o médico igual que los maestros. "Yo me decidí por el de médico para no afectar el pequeño presupuesto municipal", indicó. Ugarte confiesa que el suministro del agua es un problema en el municipio y por ello impulsó la perforación de pozos y la construcción de un tanque de 250,000 galones para resolver la escasez de agua.