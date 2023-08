Carlos Zelaya asegura que Libre respetará nómina enviada por Junta Proponente

“Libre no se saldrá de la lista de cinco (aspirantes), pero se deben buscar los consensos necesarios para lograr la mayoría calificada de 86 votos”, manifestó el congresista, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Zelaya también se refirió a una reforma constitucional para elegir, además, al director de fiscales, no obstante, sentenció, que esa instancia no podrá efectuarse porque no se llegó a ningún acuerdo con las diferentes bancadas representadas en el Parlamento.

“Ya no hay tiempo de hacerla (reforma) y no estamos pensando en retrasar el proceso para hacerla y que sea hasta después de enero que se pueda elegir el fiscal. Eso se terminó”, manifestó el legislador por el departamento de Olancho en declaraciones al programa Frente a Frente, de Televicentro.