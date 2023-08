Junta Prononente manda lista al Congreso Nacional: “ Nominamos a los cinco memores”

En torno a los recursos presentados por Mario Urquía y Luis Javier Santos, Omar Bonilla Jiménez y Juan Rafael Soto, ante la Sala de lo Constitucional, Raudales manifestó: “oficialmente la junta ha quedado disuelta una vez entrega el listado al Congreso Nacional; así es que los recursos de amparo presentados por cuatro abogados quedan sin valor y efecto porque la junta ya no existe”.

Aunque esta vez los cinco candidatos no muestran una tendencia partidaria abierta, a Almendarez Flores y a Morazán Aguillera se le vincula con Libre; a Cabañas Cadillo y Zelaya Álvarez con el Partido Liberal y a Reyes Theodore con el Partido Nacional.

Frente las vinculaciones con Libre, Almendares Flores sostuvo: “yo me he caracterizado en la trayectoria de mi vida de ser una persona independiente. Creo que lo más importante es representar los intereses de la sociedad y me parece que para la persona que ocupe el cargo debe ser su primera meta”. Aseguró que siempre ha sido una persona independiente dedicada al ejercicio privado. “No milito de manera directa en ningún partido político, pero soy una persona con una consciencia social y con un deseo que en el país haya justicia”, detalló.