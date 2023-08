Elección del fiscal: aún sin cabildeos ni claridad en el Congreso Nacional

“Tenemos que estudiar las hojas de vida. Ahora nos toca valorar sus acciones, las acciones que han tenido a lo largo de su vida, pero aún no nos hemos reunido como bancada”, dijo Lissi Cano, congresista del Partido Nacional (CN).

Esto, porque anteriormente dejaron demostrado que proyectos como la Ley de Justicia Tributaria o la polémica Ley de escuchas no han sido sometidas a votación porque no hay consensos para alcanzar los 65 votos de la mayoría simple... mientras que para el fiscal se necesitan 86 de 128 votos.

Desde la bancada del Partido Liberal (PL) se reiteró que el objetivo de ellos es que sean un fiscal independiente, pero, más que todo, ajeno al oficialismo.

“Lo más difícil es tener consensos con las diferentes bancadas porque se necesitan 86 votos”, externó Marlon Lara, congresista el PL. Lara aclaró que hasta ahora el Partido Liberal no tiene sus dos candidatos, pero que en próximas reuniones lo determinarán.

El Partido Salvador de Honduras son optimistas de que el proceso transcurra con normalidad y que no habrá atrasó, pero mantienen que es un reto.

“Tenemos el reto de buscar un fiscal independiente y no a la medida de un partido político. Será un reto lograr un consenso. No conozco a los candidatos, es más, el 90% de los diputados no conocemos a los candidatos, andan preguntando quiénes son”, afirmó Carlos Umaña, del PSH.

Pero acertó que el no conocer a los postulantes es un beneficio para el pueblo porque quiere decir que tienen más a ser independientes.

De las bancadas del Congreso, solo Libre ya mantuvo la primera reunión para determinar a quién impulsarían para la composición del Ministerio Público, no obstante, son claros que el fiscal general tiene que ser a la medida del oficialismo.

“Como bancada ayer tuvimos una reunión. Expresamos que la bancada debe proponer al fiscal general y como todos debemos de participar en estos consenso, que el Partido Nacional elija al adjunto, pero todavía no nos hemos reunido con la coordinación del partido para decir a quién vamos a apoyar”, confirmó Obed López, de Libre.

Sin embargo, para la parlamentaria nacionalista, Lissi Cano, respondió que no apoya lo dicho por López. “No me parece válido este razonamiento, el razonamiento que debe primar es que las dos personas sean idóneas”.

Desde las conjeturas de los analistas, miran complicada la elección ya que Luis Redondo es incapaz de efectuar consensos.

“Por todo lo que ha sucedido en este Congreso, la elección se les va a complicar y es ahí donde prima la justicia y la democracia o las imposiciones, analizó Raúl Pineda Alvarado.

El Congreso Nacional tiene hasta finales de este mes para elegir a los fiscales, pero desde ya pueden hacerlo.

El Congreso está conformado por 50 diputados del Partido Libertad y Refundación , 43 del Partido Nacional , 22 del Partido Liberal, diez del Partido Salvador de Honduras, uno del Partido Demócrata Cristiano, uno del Partido Anticorrupción y uno independiente, disidente del PN.

Las negociaciones pondrán al descubierto las capacidades negociadoras de todas las bancadas para esta sustancial elección.