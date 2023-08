PNH busca impedir elección de fiscal general, según diputado

“Nosotros tenemos que elegir al fiscal pero desgraciadamente hay una bancada que está anunciando que no va a haber elección del fiscal porque no van a acompañar el proceso”, dijo Fuentes.

El congresista mencionó que si todos se ponen en la posición de no apoyar no se ajustan los 86 votos. “La táctica del Partido Nacional es no elegir fiscal para que pueda continuar Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público”, afirmó.

Por otro lado, luego de que la Junta Proponente entregó la nómina de cinco candidatos al Congreso Nacional, el legislador aseguró que no conoce a ninguno de los seleccionados para ser fiscal general y adjunto.

“Ninguno de los que vienen en la nómina se puede decir que es oficialista, tenemos que ver pero en mi caso no puedo opinar porque no conozco a ninguno de los que está en esa nómina”, aseguró el diputado oficialista.