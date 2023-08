Sugieren a Xiomara Castro despedir a “Mel” como asesor: “Está mal”

“Este gobierno está mal asesorado”, esas fueron las tajantes palabras del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, para expresar su molestia por la forma de actuar del Poder Ejecutivo.

Las declaraciones de Soriano surgieron luego de que transportistas de su ciudad se tomaron la carretera Panamericana para manifestarse en contra de la nueva terminal de buses.

“No me gustó que hasta las 9:00 de la noche soltaron ahí y la Policía no pudo hacer nada, pero la ciudadana presidente dijo que no iba a permitir las tomas de carreteras, entonces, ¿cómo es eso?”, se quejó.