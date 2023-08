Oposición analiza a los aspirantes a la Fiscalía

“Tenemos el reto de buscar un fiscal independiente y no a la medida de un partido político. Será un reto lograr un consenso. No conozco a los candidatos, es más, el 90% de los diputados no conocemos a los candidatos, andan preguntando quiénes son”, afirmó Carlos Umaña, del PSH.

La lista la integran Jenny Almendarez, Mario Morazán, Marcio Cabañas, Johel Zelaya y Pablo Reyes. Según la ley, el 1 de septiembre el fiscal general Óscar Chinchilla cesa en su cargo, por lo que para esa fecha el Congreso debió haber escogido el fiscal.