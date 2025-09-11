Policía Nacional destaca avances en el caso del crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional de Honduras destacó este jueves los avances que han logrado en torno al asesinato del ambientalista y exregidor municipal Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024. En un comunicado, la Policía detalló que tras un trabajo de investigación criminal y de inteligencia policial científica, bajo la dirección del Ministerio Público, se logró la identificación, ubicación y captura de tres personas señaladas como presuntos responsables materiales del crimen. Estos resultados son considerados avances sustanciales en el esclarecimiento del caso.

La institución puntualizó que equipos técnicos de investigación, análisis criminal y unidades de inteligencia desarrollaron labores permanentes y articuladas, aplicando metodologías de criminalística y criminología. Esto permitió la obtención de pruebas técnicas, periciales y testimoniales, ya puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

COMUNICADO DE PRENSA SEDS No.57-2025 pic.twitter.com/0VjbZeaX77 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) September 11, 2025

El proceso penal correspondiente ya se encuentra en sede judicial, donde se continúa con la fase de preparación y sostenimiento probatorio. La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene abiertas y fortalecidas las líneas de investigación con el fin de lograr el esclarecimiento integral del crimen. Finalmente, la Policía Nacional condenó enérgicamente el asesinato de Juan López y reiteró que ha destinado todos los recursos logísticos, tecnológicos y humanos para avanzar en la investigación. A los avances que se refiere la Policía son la captura hace un año de Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.

Crimen de Juan López