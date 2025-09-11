Reprograman juicio contra exjuez Marco Vallecillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción del Poder Judicial de Honduras informó este jueves que el inicio del juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo Banegas, acusado por el delito de extorsión, fue reprogramado. La decisión se tomó tras la solicitud presentada por la defensa técnica del imputado. De acuerdo con lo establecido, el proceso judicial se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre.

Las autoridades judiciales señalaron que la reprogramación busca garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, en cumplimiento de la normativa vigente. A inicios de agosto, la Corte de Apelaciones ordenó el traslado del exjuez Marco Vallecillo a una prisión del sistema penitenciario hondureño. La decisión se adoptó luego de resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, que solicitaba que su cliente pudiera defenderse en libertad.

Sin embargo, el tribunal ratificó la medida de prisión preventiva y dispuso que el exfuncionario judicial sea puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para su ingreso a un centro penal.

Acusaciones contra exjuez Marco Vallecillo