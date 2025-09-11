  1. Inicio
Policía ofrece L500,000 de recompensa por asesinos del candidato Óscar Bustillo

Bustillo fue atacado el martes en horas de la noche en Yoro, al parecer, por dos desconocidos que se habían ocultado en una casa abandonada

El anuncio de la Policía Nacional que describe la recompensa por información relacionada con el asesinato de Óscar Bustillo.

Tegucigalpa.

La Policía Nacional publicó este jueves un aviso de recompensa por información relacionada con el asesino del candidato a diputado por Yoro Óscar Bustillo (Partido Libre), ultimado el martes 9 de septiembre.

Son 500,000 lempiras los que la Policía Nacional ofrece en el cartel que publicó hoy y que anuncia: "A quien brinde información fidedigna sobre la identidad o paradero de los responsables de haber dado muerte al ingeniero Óscar Bustillo Oseguera".

Esto se sabe de la muerte de Óscar Bustillo: Asesinos quedaron grabados en videos

Así ocurrió

Bustillo fue atacado el martes en horas de la noche al parecer por dos desconocidos que se habían ocultado en una casa abandonada, dijo a periodistas un portavoz de la Policía Nacional.

Agregó que según la información preliminar recabada por las autoridades, Bustillo regresaba de una reunión política cuando fue atacado por los dos hombres, que portaban armas de fuego cortas.

Mel Zelaya condena asesinato de candidato a diputado de Libre en Yoro

La misma fuente indicó que Bustillo fue llevado al Hospital Manuel de Jesús Subirana, de Yoro, pero llegó sin signos vitales, y que la Policía Nacional espera tener mayor información sobre el crimen en el transcurso del día.

Bustillo, ingeniero forestal de profesión, buscaba ser diputado por Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, acompañando a la candidata presidencial de ese partido, Rixi Moncada.

