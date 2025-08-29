Partidos políticos en Honduras bajo la lupa por fondos sin transparentar

Honduras

El partido Libertad y Refundación (Libre) pasó de recibir poco más de 10,000 lempiras mensuales en aportaciones de sus activistas a percibir más de 31 millones de lempiras. El aumento fue notorio desde el inicio de su gestión, al menos desde abril de 2022, cuando de recibir 7,763.34 lempiras la cifra pasó a 82,701.67 lempiras un mes después. Estos fondos provienen de aportaciones voluntarias, aunque también el partido de gobierno deduce un porcentaje a cada funcionario público. Esta práctica ocurrió en administraciones anteriores y ahora se repite con Libre, que en diciembre de 2024 reportó 31.5 millones de lempiras en sus cuentas bancarias. El problema es que desde entonces no se han actualizado los reportes en el Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Según la revisión de los informes de las tres instituciones políticas más grandes (Partido Nacional, Liberal y Libre), únicamente Libre no ha actualizado las cifras de aportaciones recibidas entre enero y julio de 2025.

De acuerdo con analistas, el IAIP debe exigir a los partidos que mantengan la información al día, mientras que las instituciones políticas tienen la obligación de rendir cuentas de los recursos que reciben. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Es importante que en el portal quede fehacientemente quién declara. También se debe verificar si lo reportado en ingresos y gastos está debidamente sustentado”, señaló Omar García, analista político.



Aportaciones obligatorias

Fernando (nombre ficticio) trabaja desde hace dos años en una institución pública. Desde entonces le deducen 600 lempiras mensuales como aporte al partido Libre. “Nunca me preguntaron si quería colaborar. Entre 2018 y 2019 también trabajé en el sector público y siempre hacían la deducción”, relató. Comentó que oficialmente le dicen que es voluntario, pero “he escuchado que si uno pide en recursos humanos que no se le descuente, en algunos casos no lo hacen”. Para él, lo correcto sería consultarlo a cada empleado: “Eso obligaría a rendir cuentas de qué se hace con ese dinero y cómo se usa”.

Comparativo entre partidos

En el Portal de Transparencia, el Partido Nacional reportó 11.6 millones de lempiras en aportaciones desde 2022 hasta junio de 2025, todas provenientes de empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El partido redujo progresivamente sus ingresos: de 5.5 millones en 2022 pasó a 1.2 en 2023 y a 1.4 millones en 2024. Entre enero y junio de 2025 sumó 3.5 millones. El Partido Liberal registró 6.2 millones en tres años y medio, con la diferencia de que sí compartió nombres y montos de cada aportante. Solo en 2024 alcanzó los 3.9 millones. Libre, en cambio, acumuló 422.4 millones en el mismo periodo: 15 millones en 2022, 149.3 millones en 2023 y 258 millones en 2024. En 2025 no ha realizado ninguna actualización.

Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (Unidad de Política Limpia), explicó que los partidos están obligados a publicar los valores de las aportaciones, pero no los nombres de los donantes. “El valor se publica, pero no se puede dar el desglose de quién, porque es información confidencial en base a la Ley de Transparencia. Se protege la afiliación política de las personas que aportan”, señaló. La restricción proviene de la resolución SO-086-2018 del IAIP, que prohíbe publicar nombres de contribuyentes a campañas electorales. Consultada sobre la falta de actualizaciones en año electoral, respondió que esa es una responsabilidad de los comisionados del IAIP.



Crecimiento acelerado de Libre