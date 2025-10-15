Lluvias continúan en Honduras: declaran alerta roja en cuatro municipios

Tegucigalpa

Las torrenciales lluvias aún continúan en Honduras, específicamente en las zonas occidental y sur. Por lo tanto, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó hoy que varios municipios del país permanecen en diferentes alertas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta roja se mantiene en los municipios de Choluteca y Morolica (departamento de Choluteca), Nacaome (Valle) y Alianza (Valle). Estas medidas responden al incremento de caudales y deslizamientos provocados por las fuertes precipitaciones.

Asimismo, el ente estatal declaró alerta amarilla para los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán y Valle, mientras que Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque permanecen bajo alerta verde.

De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el fenómeno climático que incide en el país generará lluvias intermitentes de moderadas a fuertes en las próximas horas, acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en zonas montañosas y costeras.

La COPECO hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de prevención, entre ellas evitar cruzar ríos crecidos, revisar techos y desagües, y evacuar de inmediato las zonas de riesgo en caso de ser necesario.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

También expuso que las lluvias podrían continuar afectando el territorio nacional durante los próximos días, por lo que las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra.