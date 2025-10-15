Salvador Nasralla inicia gira por España en busca de inversión para Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, realiza una gira por España, durante la cual sostendrá reuniones con inversionistas y representantes del sector económico.
Durante su visita a Europa, Salvador Nasralla busca promover la transparencia, la estabilidad política y atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico de Honduras.
“Esta mañana, miércoles 15 de octubre, estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez, en Barajas, Madrid, junto a Sasan Fúnez; estamos aterrizando junto a mi esposa, porque vamos a sostener unas reuniones con inversionistas europeos que están interesados en invertir en Honduras”, aseguró el presidenciable.
Dijo que “van a ser apretadas las próximas horas, pero les estaremos informando lo que esté pasando con nuestras gestiones, que seguramente les darán trabajo a miles de compatriotas en Honduras”.
En la comitiva que acompaña al aspirante presidencial del Partido Liberal destacan el economista José Luis Moncada; su esposa y diputada, Iroshka Elvir; y el exdiputado Aníbal Cálix, entre otros.
Previo al proceso electoral del 30 de noviembre, el candidato Salvador Nasralla ha visitado en reiteradas ocasiones Estados Unidos, donde ha sostenido reuniones con congresistas. Ahora inicia acercamientos con inversionistas españoles como parte de su agenda internacional.