Nasry Asfura expone su visión de país en foro universitario de la Unah

Tegucigalpa, Honduras

Así les dijo ayer el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, a los participantes del Foro Universitario “Diálogo Político”, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) , donde expuso su visión sobre los principales desafíos del país y las propuestas que plantea para enfrentarlos.

"Mi compromiso es trabajar, trabajar y trabajar por Honduras. No podemos seguir esperando que todo se resuelva desde el Gobierno Central; debemos fortalecer a las municipalidades".

El evento contó con la presencia del rector Odir Fernández, autoridades académicas, invitados especiales y representantes estudiantiles, quienes escucharon su exposición centrada en temas como descentralización, infraestructura, salud, seguridad y empleo.

Asfura señaló que la descentralización es uno de los ejes centrales de su propuesta. Planteó que las 298 municipalidades del país deben contar con más recursos, autonomía y capacidad de respuesta para resolver los problemas de sus comunidades sin depender completamente del Gobierno Central.

El líder nacionalista destacó que mejorar la infraestructura es clave para el desarrollo. Explicó que su plan incluye no solo la construcción de carreteras, sino también la reparación de escuelas y el mantenimiento de centros educativos, con el objetivo de impulsar el comercio, la producción y el empleo en las comunidades.

En materia de salud, Asfura calificó la mora quirúrgica como una deuda urgente. Propuso utilizar hospitales privados con apoyo estatal para reducir los tiempos de espera, implementar un expediente médico digital y distribuir medicamentos a través de la red privada de farmacias para garantizar su acceso en todo el país.

En cuanto a seguridad, afirmó que la falta de empleo es una de las raíces de la violencia. Defendió la generación de oportunidades laborales como un paso previo a las acciones represivas. “Cuando no hay trabajo en una familia, la necesidad puede empujar a caminos equivocados”, señaló.