MP revela avances sobre investigación del escándalo de Sedesol

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que continúa con las investigaciones relacionadas con el caso “Sedesol”, en el cual fiscales, peritos y agentes asignados realizan labores técnicas y coordinadas con el propósito de reunir los elementos probatorios que permitan sustentar los hechos ante los tribunales competentes. Según la Fiscalía, el equipo investigador desarrolla actualmente una auditoría forense vinculada al expediente, así como una pericia de vinculación que busca establecer conexiones entre los involucrados y los movimientos financieros.

Además, las pesquisas se han ampliado hacia otras personas, a quienes también se les ha solicitado información financiera. El MP indicó que también se encuentra en revisión el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con el fin de identificar hallazgos que puedan fortalecer el trabajo del ente acusador. El Ministerio Público reiteró que no presentará requerimientos fiscales débiles ni casos sin sustento probatorio, ya que esto "solo generaría impunidad para los involucrados". Asimismo, la institución subrayó que todas las investigaciones se desarrollan con independencia, objetividad y respaldo técnico, garantizando que cada proceso se base en pruebas firmes y en estricto apego a la ley.

Escándalo de Sedesol

Una de las figuras centrales en este escándalo es la diputada Isis Cuéllar, del Partido Libre, quien, según investigaciones, habría gestionado ayudas sociales a favor de personas cercanas a ella, incluyendo familiares y colaboradores. De acuerdo con reportes, gestiones de Cuéllar presentan anomalías, como duplicidades en las cotizaciones para viviendas y solicitudes dirigidas a emprendimientos con documentos reciclados. Además, se ha documentado que Cuéllar tramitó ayudas para su asistente y excuñada, ambas con contratos con el Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos públicos. El escándalo, desde su estallido el 23 de junio pasado, provocó reacciones tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. El Partido Libertad y Refundación anunció su suspensión de cargos dentro de la estructura partidaria tras conocerse las irregularidades. Sin embargo, Cuéllar continúa desempeñando funciones como diputada en su departamento, percibiendo salario y otros beneficios, lo que ha generado críticas de sectores políticos que exigen su destitución.

