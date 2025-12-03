Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid golea y mete miedo al Barcelona

Bilbao, España.

El Real Madrid aprobó con sobresaliente su visita a San Mamés, donde endosó una goleada por 0-3 al Athletic Club de Bilbao en la jornada 15 de la Liga Española 2025-2026 con una exhibición de su estrella Kylian Mbappé.

Mbappé se despachó con dos golazos, uno a los 7 minutos del juego tras una gran jugada individual y definió con derechazo entrando al área para superar a Unai Simón y cerró la victoria con un potente disparo de media distancia en el 59'. Eduardo Camavinga, asistido Kylian, anotó de cabeza el otro tanto en el 42'.

Este triunfo es una bocanada de aire fresco para Xabi Alonso, que llegaba con dudas y muchos señalamientos después de sumar tres empates consecutivos en la Liga Española (Rayo Vallecano, Elche y Girona -todos de visita-).

Real Madrid se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 36 puntos y se pone a uno del líder Barcelona, que el martes ganó un partido clave 3-1 contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres remontaron el gol de Álex Baena para una victoria importante para los hombres de Hansi Flick que jugaron bien al fútbol aunque con un sufrimiento final que se calmó con el 3-1 en el tiempo añadido.

El Villarreal es tercero en la clasificación de LaLiga con 32 puntos, con su partido pendiente de esta fecha por jugar debido a que tiene participación en ronda previa de la Copa del Rey.

En cuarto puesto se quedó el Atlético de Madrid tras perder en Barcelona. Los de Diego Pablo Simeone cuentan con 31 enteros en su casillero, mientras Betis y Espanyol están emparejados por la quinta plaza con 24 unidades.