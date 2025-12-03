  1. Inicio
Renato Stabile dice que JOH aún no puede regresar a Honduras

El abogado de Juan Orlando Hernández, Renato Stabile, informó que su situación migratoria sigue sin resolverse porque las autoridades de ICE aún no le han entregado la documentación necesaria para salir del país

El 26 de junio de 2024, el expresidente hondureño fue condenado a 45 años de prisión, pero posteriormente fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández permanece en territorio estadounidense sin poder viajar, pese al indulto anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 28 de noviembre.

Su abogado, Renato Stabile, informó a un medio local que su situación migratoria sigue sin resolverse porque las autoridades de ICE aún no le han entregado la documentación necesaria para salir del país.

Stabile explicó que, aunque Hernández recuperó la libertad, no puede abandonar Estados Unidos debido a la falta de documentos oficiales: “Él en este momento está en un limbo legal, ICE no le ha regresado sus documentos y aunque él quisiera retornar a Honduras, no puede porque no posee su pasaporte en este momento”.

El abogado agregó que ha mantenido comunicación directa con el exmandatario y aseguró que vive un momento de alivio tras su liberación: “He conversado con él, él está muy feliz. Está muy contento con el presidente Donald Trump y muy feliz por haberle regresado la libertad".

Stabile reiteró que Hernández no será deportado, pero tampoco puede decidir sobre su regreso a Honduras mientras continúe sin identificación.

"Estoy en la oficina del encargado de la prisión (...) voy a ser liberado"

Sobre la decisión del expresidente de regresar a Honduras, el defensor indicó que aún no existe una determinación clara ello: "No ha sido decidido lo que hará, lo tendrá que hablar con su familia".

Asimismo, describió el sentimiento que le generó la liberación de su cliente después de meses de proceso legal: "Fue un increíble sentimiento, regresé con mucha felicidad el viernes, ya que por mucho tiempo peleé por él y yo le prometí que nunca me iba a dar por vencido, él tampoco se dio por vencido, estuvimos juntos en todo esto".

