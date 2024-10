Marco Antonio Rosales desafía los estereotipos del machismo

Su pequeño negocio, ubicado a la orilla de la calle del barrio Potreritos de La Ceiba, le ha permitido criar a sus cinco hijastros que tiene con su esposa, que ahora ya son mayores de edad y ya son independientes. Además de baleadas sencillas y preparadas, también ofrece pasteles y fritas, las que son muy pedidas por su fiel clientela, asegura.

Don Marco Rosales le contó a diario LA PRENSA las razones del porqué se decantó por esa labor no muy común para hombres. “Entré a esto por mi esposa porque ella tenía el puesto de comida y me dijo que lo quería dejar y como no tenía trabajo me dijo que lo agarrara. De aquí he llevado el sustento para mi hogar”, recordó don Marcos.

“Tengo bastantes clientes que me compran comida. Este es mi único machete, nunca me gustó trabajarle a otra persona, antes de vender trabajé cargando producto en un supermercado, pero no duré ni dos meses”, agregó entre risas.

Pero no todo es color de rosa para don Marcos en su pasión de hacer baleadas, en los 20 años que lleva vendiendo ha recibido discriminación por ser hombre trabajando en un oficio que comúnmente lo hace una mujer.

“He tenido muchos comentarios negativos, hay personas cuando vienen y miran que soy yo que hago las baleadas, me dicen que ya no quieren porque me dicen que no le comen comida a hombres”, se quejó don Marcos.

“Yo no me quedo callado y les digo que si no han ido a restaurantes, que los que están en la cocina la mayoría son hombres”, les responde. “La vez pasada vino un hombre y estaba esperando porque quería baleadas y cuando vio que era yo que se las iba a hacer me dijo que no porque pensaba que era mujer que las hacía”, añadió.