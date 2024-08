¡Sin vida nocturna! ¿La Ceiba ya no se divierte?

Hay una frase muy conocida en el país acuñada a inicios de la década de 1990, de la cual no se tiene registro del autor, pero que se popularizó en las viejas generaciones: “Tegucigalpa piensa, San Pedro Sula trabaja y La Ceiba se divierte”.

Desde esa época los ceibeños son conocidos por su hospitalidad, su alegría y por fiesteros, y además, organizan un carnaval internacional, en donde no solo propios y hondureños disfrutan de su esplendor, sino también extranjeros.

Los turistas dejaron de llegar a La Ceiba en grandes cantidades. Actualmente no se cuenta con ninguna discoteca, solo bares los cuales algunos visitantes los improvisan para bailar.

Entre las más reconocidas y populares estaban Buhos, Alejandros, DLido, La Costa, Black and White, Le Pachá, Recuerdos, Sea View.

Pero, ¿qué pasó para que La Ceiba perdiera ese auge rumbero, esa atractiva y vibrante vida nocturna de unos quince años atrás que atraía a miles de turistas?

Si bien es cierto en la actualidad la ciudad lo tiene todo y mucho que ofrecer a los visitantes, no es lo mismo de años atrás coinciden ceibeños.

“Creo que hay mucho que decir por qué eso se perdió, antes no había tanta violencia, ahora la gente piensa mucho salir de noche, además no había extorsión. La playa se perdió, que es lo que le gusta a la gente. También la economía del país y de La Ceiba no es la misma de antes y cuesta mucho viajar, solo aquí en la ciudad se han ido muchas empresas grandes”, dijo Guillermo Burgos, un expromotor de artistas.