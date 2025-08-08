IHSS inicia plan para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inicia hoy con la primera fase del programa de reducción de la mora quirúrgica que viene arrastrando desde 2017.

En conferencia de prensa, los interventores del Seguro Social explicaron cuál será la dinámica para operar a más de 4,000 pacientes que están esperando ser atendidos en los hospitales del IHSS en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La ministra de Salud, Carla Paredes, como presidenta de la comisión interventora, detalló que en la capital el Hospital de Especialidades comenzará a operar durante 12 horas cada fin de semana por los tres o cuatro meses siguientes.

“El propósito de esto es evacuar 25 cirugías diarias; entrarán cuatro equipos de cirujanos con instrumentistas, anestesistas para contribuir a reducir la mora quirúrgica y evitar que los pacientes que están en espera entren también en mora quirúrgica. Esa es la estrategia”, explicó.