Afectados de Koriun ahora piden ayuda a Nayib Bukele

CHOLOMA

Los socios de Koriun Inversiones en Choloma protestaron ayer frente a la municipalidad, exigiendo la devolución de su dinero. En esta ocasión, portaron pancartas dirigidas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rogando por su intervención.

Tras casi cuatro meses desde el aseguramiento de los fondos, los afectados han tocado puertas en Casa Presidencial en Tegucigalpa, sin obtener respuesta. Ahora, apelan al mandatario salvadoreño, denunciando abandono por parte del gobierno hondureño.

“Los políticos de Cortés han guardado silencio y por eso tenemos en usted, señor Bukele, una esperanza. Si usted nos puede mandar una ayuda, porque las personas tienen hambre”, expresó uno de los socios. El pasado 10 de mayo, el fiscal general Johel Zelaya informó que las cuentas bancarias liberadas por el Poder Judicial en favor de Koriun Inversiones no sobrepasan los 70 millones de lempiras.