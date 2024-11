Entérate del origen y dónde vive la mayoría de extranjeros en Honduras

La rusa Dasha Sorokina (de 36 años) tiene cuatro años viviendo en Honduras, específicamente en San Pedro Sula, al norte del país.

Dasha conversó con LA PRENSA sobre su experiencia residiendo en el país cinco estrellas y su sentir sobre la guerra de Rusia con Ucrania.

Trabajaba en cruceros y conoció a su ahora esposo cuando él estudiaba en España por medio de un amigo que los presentó. Dasha quedó flechada y vino a Honduras por un mes, pero luego de este tiempo decidió quedarse.

“Ningún país es perfecto, pero yo me enamoré de este país, de su naturaleza, de su clima, porque yo odio el frío” (rie).

Era profesora de inglés antes de comenzar su propio negocio denominado Dasha Design en 2023. Elabora productos de crochet que ofrece todos los sábados en el Bazar del Sábado en Expocentro en San Pedro Sula.

Dasha lamenta el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha cobrado miles de vidas humanas desde inicios de 2022. “No he podido viajar porque no me siento segura, pienso en que no podré volver, para mí es como un cuchillo en el corazón porque tengo muchas personas de Ucrania que quiero”, expresó.