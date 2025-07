Cossette López al Congreso: "No servimos a partidos, servimos al pueblo"

Tegucigalpa, Honduras

Durante su intervención, Cossette López defendió la labor del CNE y destacó los avances alcanzados en el cronograma electoral, al tiempo que denunció intentos de obstrucción desde dentro del mismo organismo.

"Este proceso ha cumplido con 45 hitos distintos establecidos en el cronograma, incluyendo la convocatoria, inscripción de movimientos, candidatos, alianzas, candidaturas independientes y la actualización del censo electoral", detalló.

"Hemos hecho un esfuerzo por honrar el compromiso que implica este proceso electoral. El presupuesto fue aprobado por este Congreso y nosotros simplemente lo ejecutamos. El CNE cuenta con una pequeña planta de menos de 200 empleados permanentes, y aun así hemos avanzado con firmeza", añadió López.

Sobre el incidente ocurrido el lunes, cuando no se logró recibir las ofertas del sistema de Trep, López afirmó: "Se ha salvado un proceso a través de diferentes mecanismos. Ayer teníamos programada una sesión para recibir las ofertas, pero el consejero Marlon Ochoa no acudió. Envié una nota para reprogramar la entrega para las 8:00 de la noche, pero tampoco hubo respuesta".

"Yo no estoy al servicio de una persona, un partido o un gobierno. Estoy al servicio del pueblo hondureño. El CNE no debe ser oficina de trámite de ningún partido. Somos árbitros, no jugadores. La democracia no puede estar sujeta a caprichos personales. Debemos garantizar procesos profesionales, técnicos y neutrales que respeten la voluntad popular", enfatizó.

Informó que ya se publicaron los pliegos de condiciones para los sistemas de Trep identificación biométrica de votantes, auditoría externa y calidad del kit electoral.

Lamentó que se haya bloqueado la recepción de ofertas para 1,850 antenas necesarias para asegurar conectividad en centros de votación sin cobertura actual. "Esto no puede ser saboteado desde adentro. Necesitamos garantizar conectividad para más de 1,700 centros de votación".