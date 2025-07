Falta de consenso en el CNE retrasa licitación del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Luego de no presentarse a la reunión de trabajo convocada para este martes, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció que no prestará su voto, alegando que no respaldará un supuesto fraude electoral.

Tras su inasistencia a la convocatoria realizada por la consejera presidenta, Cossette López, los procesos pendientes de aprobación para este día se vieron retrasados debido a que no se alcanzó el quórum necesario.