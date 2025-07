Simpatizantes de Libre agreden a Saraí Espinal frente al Congreso

Tegucigalpa

La candidata a diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, fue agredida este martes por simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) durante una protesta en los bajos del Congreso Nacional.

El incidente ocurrió mientras se esperaba la llegada de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) al pleno legislativo, donde habían sido convocados por Luis Redondo, presidente del Congreso, para explicar el boicot que impidió la entrega de ofertas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Según Espinal, la agresión ocurrió en medio de una manifestación en la que colectivos de Libre se tomaron los accesos al hemiciclo.

Durante el desorden, se lanzaron diversos objetos, entre ellos botellas. Una de ellas impactó a Espinal en el rostro, causándole lesiones visibles.

La dirigente liberal se encontraba en el lugar como parte de un grupo de simpatizantes que acudieron a respaldar a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, ambas representantes del CNE.

En declaraciones a medios de comunicación, Espinal relató:“Nos tiraron varias botellas y una me cayó en el ojo. Por eso fue que nos retiramos. Lamentable lo que está haciendo la dirigencia de Libre. Nosotros no llegamos con ninguna intención y nos han recibido así como ellos han acostumbrado, ¿verdad?”.

Espinal también denunció la falta de presencia policial en la zona y la actitud hostil de los manifestantes:“Una [botella] fue en el rostro y la otra fue en el pecho. Se estaban burlando de nosotros. Gracias a nuestros compañeros que nos pudieron sacar del lugar. Nosotros no hicimos ninguna agresión, no gritamos, no hicimos nada para causar este zafarrancho. No vimos seguridad, no sabemos si hay, no vimos policía nosotros”.

La candidata hizo un llamado directo al liderazgo del partido oficialista:“Le hacemos un llamado a la dirigencia del Partido Libertad y Refundación, a su máximo líder, Manuel Zelaya Rosales, para que llame al orden a su dirigencia, porque nosotros no estamos haciendo nada más que defender la democracia, acompañando a la consejera Ana Paola Hall y también a nuestra consejera representante del Partido Liberal, Cossette López”.