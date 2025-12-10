CNE no actualiza resultados y aún faltan actas por escrutar a más de una semana de las elecciones

Tegucigalpa

Este miércoles se espera que comience el escrutinio especial, etapa en la que se revisarán las actas y urnas con inconsistencias. Sin embargo, la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) no actualiza los resultados desde el lunes por la noche, hecho que genera incertidumbre en los hondureños. De 19,167 actas transmitidas, solamente se han escrutado 19,052, lo que indica un 99,40 %. El último registro del CNE dejó los resultados con Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,53 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,21 %).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,30 %). A más de una semana de las elecciones electorales, restan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE, que al parecer procederá a esa fase el miércoles. De momento, hay 2,773 actas con inconsistencias, que son las que se someterán al escrutinio especial.

Escrutinio especial