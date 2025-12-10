CNE no actualiza resultados y aún faltan actas por escrutar a más de una semana de las elecciones

Este miércoles se espera que comience el escrutinio especial, etapa en la que se revisarán las actas y urnas con inconsistencias. Sin embargo, la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) no actualiza los resultados desde el lunes por la noche, hecho que genera incertidumbre en los hondureños.
De 19,167 actas transmitidas, solamente se han escrutado 19,052, lo que indica un 99,40 %. El último registro del CNE dejó los resultados con Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,53 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,21 %).
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,30 %). A más de una semana de las elecciones electorales, restan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE, que al parecer procederá a esa fase el miércoles.
De momento, hay 2,773 actas con inconsistencias, que son las que se someterán al escrutinio especial.
Escrutinio especial
A inicios de esta semana, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Augusto Aguilar expuso que los resultados del CNE continúan siendo preliminares mientras no se complete la revisión de las actas con irregularidades.
Según Aguilar, el escrutinio especial abarcará actas con errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas receptoras; para ello se deberá contar con la supervisión de los partidos políticos, misiones internacionales y veedores nacionales.
Durante esta fase, que podría durar entre dos y tres días, el órgano electoral verificará las “actas con irregularidades” y, cuando “los números no cuadren, haya más electores que votos o existan errores en las sumas, se levantará una nueva acta que será la válida”, explicó Aguilar.
El resultado definitivo se declarará una vez concluida esa revisión, que puede confirmar la tendencia actual o “cambiar” los resultados preliminares, precisó el exmagistrado del TSE.
Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.