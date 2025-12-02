Gerardo Torres sobre JOH: "Estados Unidos liberó al peor narco y criminal"

Tegucigalpa, Honduras.

En su mensaje, el vicecanciller afirmó que Estados Unidos “liberó al peor narco y criminal de nuestra historia”, y vinculó el indulto con lo que considera una intervención directa en los asuntos internos del país.

El vicecanciller Gerardo Torres Zelaya reaccionó a la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , quien guardaba prisión en Estados Unidos tras ser condenado por delitos relacionados con el narcotráfico y que fue excarcelado luego de recibir un indulto total otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Torres también cuestionó el papel de Trump en el actual proceso electoral hondureño, señalando que Estados Unidos “se metió en nuestras elecciones” y sugiriendo que algunos actores externos estarían influyendo en el desarrollo del escrutinio. Asimismo, criticó la relación diplomática entre ambos países, al recordar que la administración estadounidense retiró el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de hondureños.

En su declaración, dirigida incluso a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, el funcionario preguntó: “¿Amigos de quién son? ¿Principal socio de quién? Del pueblo honesto de Honduras no”, en referencia a lo que considera un distanciamiento entre la política exterior estadounidense y los intereses del país.

La publicación de Torres se suma a una serie de reacciones políticas y sociales tras el inesperado indulto a Hernández, un hecho que ha generado debate tanto en Honduras como en la región.