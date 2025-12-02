  1. Inicio
Pastor Roy Santos tras liberación de JOH: "Ha sido maravilloso despertar y ver la obra de Dios"

El líder religioso dijo que “Dios levantó a Juan Orlando”.

Tegucigalpa, Honduras.

El pastor hondureño Roy Santos reaccionó a la sorpresiva liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, quien permanecía encarcelado en Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico. La salida de prisión se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera un indulto total a su favor.

Santos calificó la liberación de Hernández como “la gran obra de Dios” y aseguró que se trataba de un acto de justicia divina. En su texto, el líder religioso sostuvo que la decisión del mandatario estadounidense se dio tras revisar información y documentos vinculados al proceso judicial del exgobernante.

"Le pido humildemente": la carta de JOH que motivó el perdón de Trump

El pastor también vinculó la noticia con el proceso electoral hondureño, actualmente bajo tensión por denuncias y reclamos entre distintos sectores políticos. Santos afirmó que existen grupos que, en su opinión, buscan “quitarle el triunfo” al candidato nacionalista Tito Asfura, y llamó a sus seguidores a no dejarse influenciar por “perversos” que según él, quieren alterar los resultados.

En su mensaje, el pastor aseguró que la liberación del exmandatario representa un acto de reivindicación y afirmó que “Dios levantó a Juan Orlando”, comparando el episodio con pasajes bíblicos. También reiteró su llamado a la iglesia y a sectores afines a estar “alerta” ante el desarrollo del conteo electoral en Honduras.

