Pastor Roy Santos tras liberación de JOH: "Ha sido maravilloso despertar y ver la obra de Dios"

Tegucigalpa, Honduras.

El pastor hondureño Roy Santos reaccionó a la sorpresiva liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, quien permanecía encarcelado en Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico. La salida de prisión se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera un indulto total a su favor.

Santos calificó la liberación de Hernández como “la gran obra de Dios” y aseguró que se trataba de un acto de justicia divina. En su texto, el líder religioso sostuvo que la decisión del mandatario estadounidense se dio tras revisar información y documentos vinculados al proceso judicial del exgobernante.