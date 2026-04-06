Funcionarios buscan asilo por temor a juicios políticos en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio de nuevas denuncias de juicio político en el Congreso Nacional ha encendido las alertas entre varios funcionarios públicos.

Según parlamentarios, algunos ya estarían realizando gestiones para abandonar el país o solicitar asilo político en naciones afines a la administración anterior.

El diputado liberal Francis Cabrera advirtió que se trata de un tema delicado, ya que revelar nombres podría facilitar la fuga de los implicados.

“Es un tema muy sensible. Anunciar específicamente a quién se le podría aplicar un juicio político es riesgoso, porque las personas se pueden dar a la fuga”, señaló.

Cabrera indicó que el temor no solo radica en la pérdida de sus cargos, sino en la posible remisión de expedientes al Ministerio Público.