Madrid, España. La embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall García, entregó este miércoles sus cartas credenciales al rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, ceremonia que oficializa su representación diplomática ante el país europeo.

Las Cartas Credenciales son el documento mediante el cual un Estado acredita formalmente a su embajador ante otro país y reconoce su autoridad como representante diplomático. La ceremonia de presentación es una de las más antiguas del mundo y conserva un protocolo cuyo formato actual se remonta al siglo XVIII.

Hall fue juramentada como embajadora de Honduras el pasado 1 de julio, durante un acto encabezado por Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien oficializó su nombramiento.