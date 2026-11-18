Madrid, España. La embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall García, entregó este miércoles sus cartas credenciales al rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, ceremonia que oficializa su representación diplomática ante el país europeo.
Las Cartas Credenciales son el documento mediante el cual un Estado acredita formalmente a su embajador ante otro país y reconoce su autoridad como representante diplomático. La ceremonia de presentación es una de las más antiguas del mundo y conserva un protocolo cuyo formato actual se remonta al siglo XVIII.
Hall fue juramentada como embajadora de Honduras el pasado 1 de julio, durante un acto encabezado por Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien oficializó su nombramiento.
Desde entonces, asumió formalmente la representación hondureña ante España, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones, según informó la Cancillería.
La agenda de trabajo de la diplomática contempla áreas consideradas estratégicas para ambos países, entre ellas educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo y medio ambiente.
La gestión de Hall en España está orientada a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo social y económico, así como a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países.
La embajadora de la República de Honduras, Ana Paola Hall García, entrega al Rey sus Cartas Credenciales en el Palacio Real de Madrid.➡️https://t.co/mDZrni2dmG https://t.co/9HyIAx4Qmj— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 18, 2026
Uno de los principales ejes de su labor es la atención de los hondureños que residen en territorio español. Hall expresó su compromiso de brindar acompañamiento institucional a los connacionales mediante la red consular de Honduras.
Trayectoria de Ana Paola Hall
Ana Paola Hall se desempeñó como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), en representación del Partido Liberal, desde 2019 hasta junio de 2026. Además, presidió el organismo durante las elecciones generales de 2025.
En su formación académica cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, donde también obtuvo el grado de suficiencia investigadora en Derecho Penal.
En el ámbito profesional, ha sido catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), además de coordinar la escuela de formación del Ministerio Público.