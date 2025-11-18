Sin apagones: Enee suspende mantenimientos para asegurar energía en comicios

Tegucigalpa, Honduras

Asimismo, señaló que la suspensión de mantenimientos es una medida preventiva para evitar interrupciones en un momento clave para el país: las elecciones generales del 30 de noviembre.

En una entrevista, Tejada explicó que, pese a las fallas e incidentes recientes en la infraestructura, la institución cuenta con la capacidad para atender la demanda y responder ante eventuales contingencias.

Erick Tejada, titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), anunció oficialmente la suspensión de todos los mantenimientos programados a partir del 17 de noviembre, con el objetivo de mantener la estabilidad del suministro energético durante el proceso electoral del país.

A través de sus canales oficiales, la Enee informó que no se realizarán cortes de energía desde el 17 de noviembre hasta después de los comicios.

El funcionario aseguró que la institución está preparada para prevenir fallas en el suministro eléctrico, tal como ocurrió el 9 de noviembre durante el simulacro electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se afectó la transmisión de resultados y la validación biométrica.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Nos hemos preparado con protocolos y manuales específicos para garantizar la seguridad operativa del Sistema Interconectado Nacional; eso incluye el resguardo de las instalaciones eléctricas clave, como centrales eléctricas, líneas de transmisión, el Centro Nacional de Despacho y subestaciones”, manifestó Erick Tejada.

Afirmó que el 30 de noviembre la demanda energética estará asegurada con un excedente de 500 megavatios, lo cual garantizaría el suministro.

José Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, ha dijo que las fallas son el reflejo de la falta de inversión y de mantenimiento a tiempo. “Porque en los últimos tiempos de EEH y la actual administración, el mantenimiento que han tenido los circuitos de distribución y las líneas de transmisión es muy pobre. Es necesario invertir, hacer mantenimiento preventivo y correctivo”.