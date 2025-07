Enee arrastra mora de L17,600 millones pese a amnistía para perdonar multas

San Pedro Sula, Honduras

Una mora de 17,600 millones de lempiras, representada por 400,000 clientes, arrastra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) a nivel nacional, que enfrenta a varios desafíos, entre ellos recuperar la mora y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que alcanzan el 36.66 % en los últimos tres años.

Para este año, las autoridades proyectan una recaudación de 860 millones de lempiras. Con la amnistía de 2024, entre febrero y julio, se acogieron al beneficio 24,451 abonados, recaudando 871.3 millones de lempiras, mientras que 675.2 millones fueron exonerados. Cabe destacar que la amnistía fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, abarcó todo el año, pero aun así no tuvo mayor impacto.

Muchos hondureños parecen desconocer que está vigente una amnistía de energía, y a otros simplemente no les interesa el tema.

A través de redes sociales consultamos a la ciudadanía si han aprovechado este beneficio, y muchos indicaron no conocerlo, aunque sí reclaman por los constantes apagones, los elevados costos en sus facturas y el subsidio que reciben más de 800 mil familias cuyo consumo es de hasta 150 kilovatios hora al mes.

"Solo a los grandes les condonan multas y recargos. A nosotros, ni siquiera se ha cumplido un mes y ya le cortan el servicio", reclamó Letizia Sánchez.

El ciudadano que se identifica como Serrano Paz escribió: "Claro que he sido beneficiado, me aparece mes a mes un cobro adicional inalcanzable de 1,500 lempiras en apoyo a la energía gratis que le dan a otros. He reclamado y a reír se ponen los de la Enee".

Por su parte, Yolani Rivera compartió: "Cada mes los recibos vienen de 4,000 a 6,000 lempiras, como que le pago la luz a los de los bordos".