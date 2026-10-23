¿Debe energía eléctrica? Estos son los requisitos para solicitar la condonación

Tegucigalpa, Honduras. Los usuarios residenciales de bajos recursos económicos que mantienen deudas por el servicio de energía eléctrica podrán acceder a la condonación total de sus saldos pendientes, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
El beneficio está contemplado en el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética y está dirigido exclusivamente a personas naturales titulares de servicios destinados al uso habitacional, cuyas cuentas registren deudas acumuladas y un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh).
Según la institución, la medida comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de electricidad, incluidos recargos, intereses, multas y otros cargos asociados a la deuda.
Para acceder a la condonación, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Enee y presentar una solicitud expresa, acompañada de documentos que acrediten la titularidad del inmueble o el uso legítimo de la vivienda y del servicio eléctrico.
La empresa revisará el historial de consumo y realizará una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda residencial de bajos recursos y que el consumo se encuentra dentro del límite establecido.
En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la Enee informó que procederá a instalarlo de manera inmediata y sin costo para el usuario.
La condonación estará limitada a un único servicio residencial y podrá aplicarse una sola vez. Además, el beneficio no será transferible a otros inmuebles.
La institución aclaró que no podrán acogerse a esta disposición los servicios destinados total o parcialmente a actividades comerciales, industriales, de servicios o de generación de energía.
Tampoco podrán acceder al beneficio quienes registren un consumo promedio mensual superior a los 250 kWh establecidos en la normativa.
Aunque la medida busca aliviar la carga económica de las familias con menores ingresos, los usuarios deberán someterse a una verificación para determinar si cumplen con las condiciones requeridas.
La estatal también enfatizó que tanto la presentación de la solicitud como la inspección del servicio son completamente gratuitas, por lo que los interesados no deben realizar pagos para iniciar el trámite.
Con esta disposición, el Gobierno busca facilitar la regularización de las cuentas pendientes de los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia Energética.