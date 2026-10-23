¿Debe energía eléctrica? Estos son los requisitos para solicitar la condonación

Según la institución, la medida comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de electricidad, incluidos recargos, intereses, multas y otros cargos asociados a la deuda.

El beneficio está contemplado en el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética y está dirigido exclusivamente a personas naturales titulares de servicios destinados al uso habitacional, cuyas cuentas registren deudas acumuladas y un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh).

Tegucigalpa, Honduras. Los usuarios residenciales de bajos recursos económicos que mantienen deudas por el servicio de energía eléctrica podrán acceder a la condonación total de sus saldos pendientes, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Para acceder a la condonación, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Enee y presentar una solicitud expresa, acompañada de documentos que acrediten la titularidad del inmueble o el uso legítimo de la vivienda y del servicio eléctrico.

La empresa revisará el historial de consumo y realizará una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda residencial de bajos recursos y que el consumo se encuentra dentro del límite establecido.

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En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la Enee informó que procederá a instalarlo de manera inmediata y sin costo para el usuario.

La condonación estará limitada a un único servicio residencial y podrá aplicarse una sola vez. Además, el beneficio no será transferible a otros inmuebles.

La institución aclaró que no podrán acogerse a esta disposición los servicios destinados total o parcialmente a actividades comerciales, industriales, de servicios o de generación de energía.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes registren un consumo promedio mensual superior a los 250 kWh establecidos en la normativa.

Aunque la medida busca aliviar la carga económica de las familias con menores ingresos, los usuarios deberán someterse a una verificación para determinar si cumplen con las condiciones requeridas.