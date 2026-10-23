Zambrano evalúa cárcel La Acequia para construcción de cárcel de máxima seguridad

Santa Bárbara, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que realizó una inspección en el centro penal de La Acequia, en Santa Bárbara, con el objetivo de evaluar la viabilidad de construir una nueva cárcel de máxima seguridad. A través de una publicación en su cuenta de X, Zambrano detalló que la visita se desarrolló junto a integrantes de la Comisión de Seguridad, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y representantes de la Secretaría de Seguridad. El titular del Poder Legislativo señaló que la inspección busca determinar las condiciones para desarrollar el proyecto penitenciario, como parte de las medidas que las autoridades pretenden impulsar para enfrentar al crimen organizado.

“Estamos firmes y comprometidos en tomar las decisiones necesarias para combatir el crimen organizado, recuperar la paz y devolverles la tranquilidad a las familias hondureñas”, expresó Zambrano en su mensaje. El congresista también aseguró que mantendrán las decisiones adoptadas en materia de seguridad. “¡No vamos a retroceder en las decisiones que hemos tomado para poner orden y garantizar la seguridad de Honduras!”, escribió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La inspección se suma a las acciones anunciadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y las medidas de seguridad frente a las estructuras criminales en Honduras.

Junto a la Comisión de Seguridad y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad, realizamos una inspección en el centro penal de La Acequia, Santa Bárbara, para evaluar la viabilidad de construir una nueva cárcel de máxima seguridad.Estamos firmes y comprometidos en tomar las decisiones necesarias para combatir el crimen organizado, recuperar la paz y devolverles la tranquilidad a las familias hondureñas.¡No vamos a retroceder en las decisiones que hemos tomado para poner orden y garantizar la seguridad de Honduras! — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 23, 2026

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