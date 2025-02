Tegucigalpa, Honduras

Su discurso es no ser una figura decorativa dentro del gobierno y luchar por los derechos de la mujer. Mejía compareció ayer en el foro Hablemos de Política y abordó temas relacionados con sus inicios en la política y la gestión del actual gobierno.

Insistió que desde el Congreso ha logrado muy poco debido a la falta de oportunidades y aseguró que se ha sentido incómoda en su cargo. “Le he quedado a deber al pueblo hondureño porque quienes dirigen el Congreso Nacional no nos permiten actuar”, lamentó.

“Cuando empecé en el Congreso Nacional y vi lo accidentado que era, fue impactante. No veía que todo marchara bien, presencié la usurpación de curules. Los que hoy son oficialismo, toda la saliva les ha caído en la cara”, expresó Mejía, refiriéndose a su experiencia en el Legislativo y su salto en la política.

Otro de sus principales ejes es la educación. “Cuando hay una sociedad educada y culta, cuando fortalecemos esas capacidades, no hay robo, la gente tiene valores. Pero eso se hace desde la escuela”, sostuvo. Sobre el cargo al que aspira, recalcó que “son las personas las que hacen los puestos” y que ella no será un simple adorno en el gobierno.

“No soy un florero que lo ponen de un lado a otro, prefiero hacerme a un lado antes de serlo. Soy una mujer que entiende mucho de política, no voy a ser una piedra de tropiezo, sino a generar espacios”, aseguró Mejía, una férrea crítica del actual gobierno.

Al ser consultada sobre la gestión del gobierno, Mejía reprobó la actual gestión. “Si me tocara evaluarla le doy un dos por ciento”.

Fustigó que si ganan las elecciones “de este gobierno no replicaría nada ni siquiera el discurso de la presidenta Xiomara Castro. No puedo replicar nada, porque no ha hecho nada”.