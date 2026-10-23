Director del San Felipe comparecerá en la Fiscalía por asambleas de médicos

La citación forma parte de las primeras diligencias que desarrolla la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para documentar las consecuencias de la suspensión de consultas externas y otros servicios médicos en los centros asistenciales desde el pasado 7 de septiembre.

Tegucigalpa, Honduras. Edwin Javier Cruz, director del Hospital General San Felipe, comparecerá este lunes 26 de octubre ante el Ministerio Público en calidad de testigo, como parte de las investigaciones sobre las asambleas informativas del gremio médico, que cumplen 47 días y mantienen afectada la atención en los hospitales públicos y centros asistenciales del país.

Según Cruz, las diligencias buscan conocer el impacto de las medidas adoptadas por los médicos en los establecimientos públicos de salud, así como las repercusiones que la interrupción de los servicios tiene para los pacientes.

“Vamos a comparecer por el beneficio de los pacientes, y dejando en claro que se debe estar al día con el pago de nuestros colegas”, explicó el galeno.

Los médicos del sistema público de salud mantienen las asambleas informativas para exigir el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de sus compromisos laborales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el martes más reciente, el 3% de los médicos continuaba pendiente de recibir sus pagos. Sin embargo, las negociaciones entre las autoridades y el gremio continúan en medio de las exigencias para resolver las obligaciones pendientes.

La investigación también abarca las consecuencias registradas en otros centros asistenciales. En el Hospital Escuela y el Hospital General San Felipe, las autoridades reportaron más de 50,000 consultas externas sin realizar y al menos 1,000 cirugías pendientes durante el conflicto.

El 12 de octubre, Santos Augusto Funes, acompañado por el Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra los médicos que continúan en asambleas informativas.

En el escrito, Funes sostiene que los médicos han cometido los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones en perjuicio de él y del pueblo hondureño.

En el proceso de las investigaciones, Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH),también compareció como testigo ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos el 22 de octubre.