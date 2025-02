Efectos de las deportaciones en envío de remesas desde Estados Unidos

En varias ciudades de Estados Unidos hay temor entre la población migrante. Juan Gonzales es un técnico en computación de origen latino que vive en el estado de Maryland y contó que en algunas zonas se vive con temor a las posibles redadas.

“Casi no hay empleo, algunos no están yendo a trabajar, por lo que es posible que no puedan mandar muchos dólares a sus familiares, y esto no solo pasa a hondureños, también de otras nacionalidades que no tienen un estatus legal”, comentó a LA PRENSA.

Al 23 de enero pasado, el envío de dinero de los compatriotas que residen en el exterior sumó 548.4 millones de dólares y solo para la última semana se transfirieron $179.4 millones, según reportes del Banco Central de Honduras (BCH).

En el Programa Monetario 2024-2025, revisado por el Banco Central, proyectó que para este año se alcanzarían $9,826 millones en remesas, con un incremento de $286 millones respecto a 2024.

El acumulado de remesas a diciembre ascendió a 9,743 millones de dólares, superando la previsión anual de $9,540 millones, es decir, $203 millones más.

El BCH publicó que en cuanto a las remesas familiares “se espera que registren un crecimiento interanual de 3.2% y 3% para 2024 y 2025, respectivamente, similar a lo previsto en el Programa Monetario”.