Congreso reacciona al aumento de invasiones de tierras en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Tomás Zambrano, el presidente del Congreso Nacional, instruyó a la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana a establecer una mesa de trabajo junto a otras instituciones del Estado para abordar, de manera urgente, la invasión de tierras productivas en el país. Zambrano recordó al pleno de diputados la necesidad de actuar desde el primer poder del Estado frente a la inseguridad jurídica, la cual según indicó ahuyenta la inversión.

Al iniciar la sesión parlamentaria, el titular del Legislativo se refirió al aumento de las invasiones de tierras productivas en el territorio nacional. "Este tipo de invasiones se han incrementado por falta de políticas públicas y, sobre todo, del Gobierno anterior", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

No quisieron actuar

Zambrano lamentó que, en el pasado reciente, no se ejecutaran órdenes de desalojo en zonas productivas donde la generación de empleo estaba garantizada, pese a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Policía Nacional. "Este tema es grave para la inversión, es grave para la generación de empleo, es grave para la producción nacional y es grave para la seguridad jurídica del país", señaló Zambrano. Asimismo, remarcó que el Congreso debe intervenir y establecer controles para atender esta problemática.

Investigaciones del Ministerio Público

Elvis Guzmán, el vocero del Ministerio Público, informó que actualmente están en curso 12 investigaciones por invasiones a propiedad privada en el departamento de Cortés. Según explicó, estas investigaciones surgen a raíz de denuncias presentadas por propietarios de terrenos e inmuebles, quienes han manifestado que sus bienes han sido invadidos por grupos de personas. Guzmán detalló que, de los 12 expedientes, al menos cinco ya se encuentran en su etapa culminativa. Indicó que informes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) respaldan la ocurrencia de estos hechos, mientras que los propietarios han presentado la documentación que acredita la legalidad de sus bienes.

Abordaje conjunto

Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA), informó que el próximo martes se reunirá la comisión con el objetivo de buscar soluciones a la problemática de las invasiones en el país. Talavera señaló que este es un problema de carácter nacional que ha causado un gran daño, afectando incluso más de 31,000 manzanas de cultivo de palma que han sido invadidas. Asimismo, enfatizó que la solución no depende de una sola institución, sino que debe abordarse de manera interinstitucional, con la participación de todas las instituciones involucradas. “El Estado debe resolver este problema, porque es una cadena que dispara otras situaciones en el país”, expresó el director, destacando la necesidad de un trabajo conjunto para encontrar una solución efectiva. El titular del Legislativo recordó que en 2020 se reformaron el Código Penal y el Código Procesal Penal para permitir un proceso rápido y expedito en casos de invasión de tierras productivas. Sin embargo, cuestionó que estas disposiciones no se han aplicado. "Vamos a encomendar a la Comisión de Seguridad que establezca una mesa legislativa de trabajo con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Agrario y las Fuerzas Armadas de Honduras, para revisar la legislación vigente, los casos actuales, cuántas manzanas de tierra han sido invadidas en los últimos años y, sobre todo, las personas, empresas e industrias afectadas".

Diagnóstico y reforma

La comisión presentará un diagnóstico de la revisión y, de ser necesario, se impulsará una nueva reforma, indicó Zambrano. No obstante, aclaró que no se dejará de lado a los grupos campesinos, quienes según afirmó tienen derecho a buscar acceso a tierras.