Padres de becarios en Taiwán piden a Zambrabo aprobar el Presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

En el documento, los padres exponen que al menos 30 jóvenes hondureños becados por el Estado no han recibido el desembolso correspondiente desde diciembre, lo que ha provocado la acumulación de deudas por matrícula, mensualidades académicas y gastos básicos de manutención.

La Asociación de Padres de Becarios Hondureños en Taiwán remitió una carta al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en la que urge la pronta aprobación del Presupuesto General de la República , ante “la crítica situación que atraviesan los estudiantes” en ese país asiático.

Advierten que esta situación coloca a los estudiantes en una condición de alta vulnerabilidad, debido al riesgo de que las universidades procedan a cancelar sus matrículas, lo que implicaría la interrupción de sus estudios.

Asimismo, señalan que los becarios podrían verse obligados a abandonar Taiwán al no poder cumplir con sus responsabilidades económicas.

En la carta también recuerdan el compromiso asumido por el presidente de la República, Nasry Asfura, orientado a garantizar que los estudiantes hondureños en Taiwán culminen sus estudios y contribuyan al desarrollo del país.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades del Congreso Nacional para que prioricen la aprobación del Presupuesto, a fin de asegurar la continuidad del programa de becas.

Los padres concluyen solicitando sensibilidad y responsabilidad por parte de los diputados, y advierten que la falta de aprobación podría generar consecuencias irreversibles para los estudiantes afectados.

La misiva fue enviada desde Tegucigalpa con fecha 16 de abril de 2026.