Gladis Aurora López asume como delegada presidencial

Gladis Aurora López, exdiputada del Partido Nacional, se integró al gobierno encabezado por Nasry Asfura tras ser designada como delegada presidencial.
La exlegisladora confirmó su incorporación con un mensaje en el que destacó el enfoque territorial de su gestión, orientado a mantener cercanía con la población y atender de manera directa sus necesidades.
“Recibo esta responsabilidad con humildad y compromiso”, expresó Gladis Aurora López, delegada presidencial, al agradecer la confianza del mandatario.
En sus primeras declaraciones, aseguró que buscará promover espacios de diálogo y escucha activa, con el objetivo de canalizar soluciones a problemáticas locales dentro de sus competencias.
Hoy asumo con humildad y compromiso mi nombramiento como Delegada Presidencial y con mucho agradecimiento al Presidente Nasry Tito Asfura. 🇭🇳— Gladis Aurora López (@GladisDiputada) April 16, 2026
Recibo esta tarea con el compromiso de trabajar de manera cercana a la población, escuchando y atendiendo, dentro de mis posibilidades,... pic.twitter.com/WwGZekqtBj
“Confío en que, con diálogo, respeto y trabajo, podremos avanzar en beneficio de todos”, añadió Gladis Aurora López, Delegada Presidencial.