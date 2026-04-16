Gladis Aurora López asume como delegada presidencial

Tegucigalpa.

La exlegisladora confirmó su incorporación con un mensaje en el que destacó el enfoque territorial de su gestión, orientado a mantener cercanía con la población y atender de manera directa sus necesidades.

Gladis Aurora López, exdiputada del Partido Nacional, se integró al gobierno encabezado por Nasry Asfura tras ser designada como delegada presidencial.

“Recibo esta responsabilidad con humildad y compromiso”, expresó Gladis Aurora López, delegada presidencial, al agradecer la confianza del mandatario.

En sus primeras declaraciones, aseguró que buscará promover espacios de diálogo y escucha activa, con el objetivo de canalizar soluciones a problemáticas locales dentro de sus competencias.