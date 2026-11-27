Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una asignación presupuestaria de más de 6.5 millones de lempiras para financiar obras de infraestructura en las Unidades Comunitarias de Rehabilitación Teletón (Unicore) de los departamentos de Ocotepeque y Santa Bárbara.
De acuerdo con un boletín informativo del Poder Legislativo, los recursos serán destinados a la construcción de un centro de rehabilitación en San Marcos de Ocotepeque y de un muro perimetral en las instalaciones que funcionan en el municipio de Santa Bárbara.
La iniciativa para la construcción del Unicore en Ocotepeque fue presentada por Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional por ese departamento.
Según explicó la parlamentaria, el proyecto también beneficiará a pacientes provenientes de las comunidades del sur de Lempira y Copán que requieren servicios de rehabilitación física.
La legisladora detalló que la ejecución de la obra requerirá una inversión de 5,515,836 lempiras y estará a cargo de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti (Manvasen).
Por otra parte, el decreto aprobado por el pleno legislativo contempla una partida de un millón de lempiras para la construcción del muro perimetral del centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Santa Bárbara.
Mario Pérez, diputado del Congreso Nacional, explicó que "el establecimiento funciona en un inmueble propiedad de la corporación municipal, donde anteriormente operaban lavanderos públicos y que posteriormente fue acondicionado para brindar servicios de rehabilitación".
El Congreso Nacional precisó en su boletín que ambos proyectos deberán ejecutarse conforme a los procedimientos establecidos en la legislación hondureña, sin generar endeudamiento ni recurrir a mecanismos distintos de los contemplados en la ley.