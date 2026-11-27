Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una asignación presupuestaria de más de 6.5 millones de lempiras para financiar obras de infraestructura en las Unidades Comunitarias de Rehabilitación Teletón (Unicore) de los departamentos de Ocotepeque y Santa Bárbara.

De acuerdo con un boletín informativo del Poder Legislativo, los recursos serán destinados a la construcción de un centro de rehabilitación en San Marcos de Ocotepeque y de un muro perimetral en las instalaciones que funcionan en el municipio de Santa Bárbara.

La iniciativa para la construcción del Unicore en Ocotepeque fue presentada por Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional por ese departamento.