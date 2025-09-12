Concurso docente: dirigencia asegura que revisión será transparente

Tegucigalpa.

Este viernes concluye la aplicación de exámenes de conocimiento a los docentes que participaron en el concurso de plazas del sistema educativo público, cerrando con las pruebas destinadas a quienes buscan desempeñarse en el área de tercer ciclo de básica (de séptimo a noveno grado). Tras esta etapa, será la Junta Nacional de Selección Docente —conformada por autoridades de la Secretaría de Educación y representantes de los colegios magisteriales— la encargada de iniciar el proceso de revisión de las más de 43,000 evaluaciones aplicadas en todo el país.

Dirigentes del magisterio destacaron que la verificación de los resultados se llevará a cabo bajo principios de transparencia y equidad, asegurando que los aspirantes tengan la certeza de que el proceso se desarrollará con apego a lo establecido en la normativa. Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) indicó que mediante un escáner se revisarán los exámenes. "Ahora no los califica una persona, sino que es a través de un escáner que revisará el examen, por lo que no hay manera de como hacer fraude. Ahora con la tecnología se asegura que nadie pueda hacer fraude", explicó el dirigente magisterial.