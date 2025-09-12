Concurso docente: dirigencia asegura que revisión será transparente

Este viernes concluye la aplicación de exámenes de conocimiento a los docentes que participaron en el concurso de plazas del sistema educativo público, cerrando con las pruebas destinadas a quienes buscan desempeñarse en el área de tercer ciclo de básica (de séptimo a noveno grado).
Tras esta etapa, será la Junta Nacional de Selección Docente —conformada por autoridades de la Secretaría de Educación y representantes de los colegios magisteriales— la encargada de iniciar el proceso de revisión de las más de 43,000 evaluaciones aplicadas en todo el país.
Dirigentes del magisterio destacaron que la verificación de los resultados se llevará a cabo bajo principios de transparencia y equidad, asegurando que los aspirantes tengan la certeza de que el proceso se desarrollará con apego a lo establecido en la normativa.
Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) indicó que mediante un escáner se revisarán los exámenes.
"Ahora no los califica una persona, sino que es a través de un escáner que revisará el examen, por lo que no hay manera de como hacer fraude. Ahora con la tecnología se asegura que nadie pueda hacer fraude", explicó el dirigente magisterial.
Las declaraciones del magisterio surgen luego que muchos maestros a través de las redes sociales denunciaran que el examen se filtró antes de ser aplicado, beneficiando a varios compañeros que participaron en el concurso.
Lo anterior dejó dudas al gremio sobre la seguridad y la transparencia que habrá al momento de entregar las plazas; sin embargo, la dirigencia manifestó que se respetarán las calificaciones de los profesores.
Fueron más de 27,000 maestros de todos los niveles educativos y áreas del conocimiento que participaron en el concurso; sin embargo, hay unas 5,000 plazas que la Secretaría de Educación estará dando a los que obtengan las calificaciones más altas.
Los profesores esperan que con la aprobación de las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) se incremente el número de plazas para los profesores.