Educación asegura que 570,000 hondureños aprendieron a leer en los últimos 3 años

Cifras de la Secretaría de Educación detallan que más de 570,000 hondureños mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir durante los últimos tres años a través de programas de alfabetización.
Autoridades aseguran que Honduras ha alcanzado la condición de "libre de analfabetismo". El lunes se celebró el Día Internacional de la Alfabetización.
Datos oficiales del Programa Nacional de Alfabetización describen que entre 2023 y 2025 fueron atendidas 462,698 personas.
Además hay un total de 107,583 hondureños que aprendieron a leer y escribir mediante otros programas alternativos que la Seduc desarrolla.
La edad promedio de los que ahora pueden leer y escribir es de 44 años; no obstante, hay 1,013 personas mayores de 90 años y 38,095 jóvenes entre 15 y 20 años.
Asimismo, hay 2,524 privados de libertad que fueron alfabetizados en centros penitenciarios durante 2023 y 2024.
El secretario de Educación, Daniel Esponda, aseveró que este es un triunfo del pueblo hondureño y que es una tarea significativa.
"Hemos logrado alfabetizar a más de medio millón de personas, y ahora toca seguir avanzando a la primaria acelerada para perfeccionar las técnicas de lectoescritura", destacó.
Esponda añadió que la cifra es mayor, pues actualmente hay más de 100,000 personas alfabetizándose en las fábricas, pueblos originarios y tierra adentro.
La declaratoria fue avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Hasta el 2024 el 12.9% de la población hondureña mayor de 15 años no sabía leer y escribir; sin embargo, las autoridades educativas aseguran que mediante los diferentes proyectos la tasa de analfabetismo bajó al 3.7%.