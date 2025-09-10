Educación asegura que 570,000 hondureños aprendieron a leer en los últimos 3 años

Tegucigalpa.

Cifras de la Secretaría de Educación detallan que más de 570,000 hondureños mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir durante los últimos tres años a través de programas de alfabetización. Autoridades aseguran que Honduras ha alcanzado la condición de "libre de analfabetismo". El lunes se celebró el Día Internacional de la Alfabetización.

Datos oficiales del Programa Nacional de Alfabetización describen que entre 2023 y 2025 fueron atendidas 462,698 personas. Además hay un total de 107,583 hondureños que aprendieron a leer y escribir mediante otros programas alternativos que la Seduc desarrolla. La edad promedio de los que ahora pueden leer y escribir es de 44 años; no obstante, hay 1,013 personas mayores de 90 años y 38,095 jóvenes entre 15 y 20 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, hay 2,524 privados de libertad que fueron alfabetizados en centros penitenciarios durante 2023 y 2024.