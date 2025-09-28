Dos ondas tropicales afectarán a Honduras durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras

Honduras será impactada por una onda tropical el lunes 29 de septiembre, justo al inicio del feriado de la Semana Morazánica para empleados públicos. Además, se anticipa el ingreso de una segunda onda tropical el viernes, lo que intensificará las condiciones climáticas durante el descanso nacional. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en esta semana se esperan un millón de movilizaciones internas, una cifra similar a la de 2024. Para atender cualquier contingencia se desplegarán 25,000 personas de cuerpos de socorro, seguridad, salud e instituciones de apoyo.

Víctor Ortega, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), afirmó que "esperamos que en el transcurso del día lunes, los primeros días, el día lunes y el día martes, tengamos el ingreso y el desplazamiento de una onda tropical sobre el país". El fenómeno generará inestabilidad atmosférica, habrá lluvias, principalmente en el sector occidental, en el sur y en el centro del país. Las inundaciones y daños que dejó el paso de una vaguada entre el 17 y el 25 de septiembre, cuando se contabilizaron 8,175 personas afectadas, sobre todo en los departamentos de Valle, El Paraíso, Copán, Intibucá, Cortés y Francisco Morazán. Muchos de esos destinos figuran entre los más visitados durante el feriado, que aglutina tres fechas importantes: el 3 de octubre (Día del Soldado), el 12 (Día de la Raza) y el 21 (Día de las Fuerzas Armadas). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ortega explicó que en esas regiones podrían registrarse acumulados de lluvia entre lunes y martes, lo que eleva las alertas porque coincide con la movilización nacional. Aseguró que las condiciones secas de los días previos podrían ayudar a que el suelo soporte mejor las precipitaciones.

En el norte esperan condiciones secas

"Principalmente en el norte del país no tenemos esas condiciones tan lluviosas que sí se podrían registrar en el occidente; ahí esperamos condiciones un poco más estables, cielos un poco más despejados o sea con temperaturas arriba de 30 grados y que puedan ser condiciones un poco más óptimas", detalló. Las lluvias del lunes y martes serán vespertinas y nocturnas. Para miércoles y jueves se esperan condiciones más estables, pero el viernes 3 de octubre ingresaría nuevamente otra onda tropical. "Prácticamente, es normal que tengamos lluvias principalmente en horas de la tarde y noche en los sectores del Corredor Seco, del occidente, todos los departamentos que son fronterizos con El Salvador y que prácticamente componen la Ruta Lenca, así como en el sur del país", advirtió Ortega. En la región norte las lluvias serán esporádicas, lo que favorece mejores condiciones climáticas. Pese a ello, las autoridades llaman a tomar medidas de precaución. Luis Chévez, viceministro de Turismo, recordó que el feriado ocurre en plena temporada ciclónica: "El feriado no solo es para viajar, es un feriado que también el objetivo es que la población descanse. Lógicamente, en los convenios de turismo lo que hacemos es promover, en este caso, el turismo interno, pero siempre informando a la población sobre las medidas de seguridad adecuadas en cada destino".

El funcionario señaló que la meta es evitar fallecimientos en accidentes viales o en zonas turísticas como ríos y playas. Por ello promueven el turismo cultural, ya que el invierno incrementa los riesgos en balnearios y costas. También explicó que mantienen comunicación con Cenaos, dependencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), encargada de emitir alertas tempranas y medidas preventivas. "Lo que hemos hecho en su momento es emitir las alertas sobre qué zonas están presentando temas de inundación o derrumbes para informar a la población y que tome las decisiones adecuadas", comentó. Chévez reiteró su llamado a la prevención: "Es un feriado de invierno y que no es como un momento para estar en la playa o en los ríos, sino que más bien para buscar experiencias de turismo cultural". Durante estas fechas, según el viceministro, se realizan operativos en balnearios, ríos y playas, donde recomiendan a la población evitar bañarse si no saben nadar, o si detectan un incremento en el caudal.