Clima hoy 16 de septiembre: lluvias en estas regiones de Honduras

Las precipitaciones estarán acompañadas de fuerte actividad eléctrica y afectarán principalmente en horas de la tarde y noche en tres zonas del país.

Pronóstico del clima en Honduras este martes 16 de septiembre de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este martes 16 de septiembre de 2025 en Honduras.

La entidad de previsión indicó que durante esta jornada se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.

Cortes de energía para San Pedro Sula y Tegucigalpa del 16 al 20 de septiembre

Esta condición climatológica provocará cielos mayormente nublados y precipitaciones dispersas en la mayoría de departamentos de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias serán de intensidad débil a moderada y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y noche.

Las regiones suroccidental, sur y oriental registrarán los mayores acumulados de lluvia. Además, se registrará un leve descenso en las temperaturas, las cuales oscilarán entre los 27 y 34 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles desbordamientos de quebradas, deslizamientos y reducción de visibilidad en carreteras.

Las condiciones de inestabilidad climática persistirán durante la jornada, afectando actividades al aire libre y el tránsito vehicular en varias zonas de Honduras.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

