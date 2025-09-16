Clima hoy 16 de septiembre: lluvias en estas regiones de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La entidad de previsión indicó que durante esta jornada se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este martes 16 de septiembre de 2025 en Honduras.

Esta condición climatológica provocará cielos mayormente nublados y precipitaciones dispersas en la mayoría de departamentos de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias serán de intensidad débil a moderada y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y noche.

Las regiones suroccidental, sur y oriental registrarán los mayores acumulados de lluvia. Además, se registrará un leve descenso en las temperaturas, las cuales oscilarán entre los 27 y 34 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles desbordamientos de quebradas, deslizamientos y reducción de visibilidad en carreteras.

Las condiciones de inestabilidad climática persistirán durante la jornada, afectando actividades al aire libre y el tránsito vehicular en varias zonas de Honduras.