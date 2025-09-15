  1. Inicio
Cortes de energía para San Pedro Sula y Tegucigalpa del 16 al 20 de septiembre

Por varios motivos de mantenimiento e instalación de nuevas redes, la ENEE anunció la suspensión de los servicios de energía en varias partes de Honduras.

  • 15 de septiembre de 2025 a las 12:39 -
Los cortes de energía o suspensión de estos servicios se mantendrán por horas y programados por día.

 Ilustración LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Los trabajos de mantenimiento en la red de distribución eléctrica continuarán este lunes 15 de septiembre de 2025, afectando a distintas zonas del territorio nacional. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la operadora regional informaron que los cortes son necesarios para garantizar la estabilidad del servicio y la seguridad en las líneas de transmisión.

Región Noroccidente

En San Pedro Sula y municipios cercanos del Valle de Sula, los cortes se realizarán en sectores residenciales y comerciales debido a mantenimiento preventivo en subestaciones y líneas de distribución. Se recomienda a los habitantes y negocios de la zona norte planificar con anticipación, especialmente quienes dependen de energía para sus actividades laborales y educativas en línea.

Región Centro y Sur

En el Distrito Central y Choluteca, las brigadas de mantenimiento trabajarán en circuitos que abastecen tanto áreas urbanas como rurales. Las interrupciones afectarán colonias populosas de Tegucigalpa y zonas productivas de Choluteca, donde se aconseja a los usuarios resguardar sus equipos eléctricos y prever el almacenamiento de agua.

Región Litoral Atlántico

En la costa norte, La Ceiba y Tela experimentarán cortes que impactarán barrios céntricos, zonas turísticas y comunidades aledañas. Las autoridades recordaron que estos trabajos buscan fortalecer la red para evitar fallas durante la temporada alta de consumo, por lo que piden comprensión a residentes, comercios y hoteles que verán interrumpido el suministro por varias horas.

