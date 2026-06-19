Clima en Honduras este viernes: onda tropical y vaguada dejarán lluvias con actividad eléctrica

Tegucigalpa

De acuerdo con el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el país estará bajo la influencia directa de fenómenos atmosféricos que provocarán precipitaciones significativas en diversas comunidades este viernes 19 de junio de 2026.

El reporte detalla que los remanentes de una onda tropical, combinados con una vaguada en altura, generarán abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica.

Aunque el fenómeno afectará a casi todo el territorio nacional, los expertos señalan que los mayores acumulados de agua se registrarán específicamente sobre las regiones del occidente, suroccidente y en diferentes áreas de las zonas centro y sur del país.

En lo que se refiere a las condiciones marítimas, los parámetros se mantienen dentro de los rangos estables y seguros para la navegación interna. El oleaje, tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, oscilará entre los 2 y 4 pies de altura, permitiendo el desarrollo normal de las actividades pesqueras y de transporte marítimo menor.

Ante la persistencia de estas lluvias vespertinas y nocturnas, el ente estatal insta a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables o de alto riesgo a vigilar constantemente los niveles de ríos y quebradas, así como las laderas propensas a deslizamientos de tierra, y que ante cualquier eventualidad adversa se recurra al 911 para recibir asistencia.