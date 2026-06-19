  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima en Honduras este viernes: onda tropical y vaguada dejarán lluvias con actividad eléctrica

Aunque el fenómeno afectará a casi todo el territorio nacional, los expertos señalan que los mayores acumulados de agua se registrarán en determinadas zonas

Clima en Honduras este viernes: onda tropical y vaguada dejarán lluvias con actividad eléctrica

Las regiones del occidente, suroccidente y áreas del centro y sur serán las más afectadas, según la Copeco.

Tegucigalpa

De acuerdo con el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el país estará bajo la influencia directa de fenómenos atmosféricos que provocarán precipitaciones significativas en diversas comunidades este viernes 19 de junio de 2026.

El reporte detalla que los remanentes de una onda tropical, combinados con una vaguada en altura, generarán abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica.

Aunque el fenómeno afectará a casi todo el territorio nacional, los expertos señalan que los mayores acumulados de agua se registrarán específicamente sobre las regiones del occidente, suroccidente y en diferentes áreas de las zonas centro y sur del país.

En lo que se refiere a las condiciones marítimas, los parámetros se mantienen dentro de los rangos estables y seguros para la navegación interna. El oleaje, tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, oscilará entre los 2 y 4 pies de altura, permitiendo el desarrollo normal de las actividades pesqueras y de transporte marítimo menor.

Ante la persistencia de estas lluvias vespertinas y nocturnas, el ente estatal insta a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables o de alto riesgo a vigilar constantemente los niveles de ríos y quebradas, así como las laderas propensas a deslizamientos de tierra, y que ante cualquier eventualidad adversa se recurra al 911 para recibir asistencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias